Tuttosport titola: "Reijnders il prescelto per la regia rossonera"

Tijjani Reijnders è l'obiettivo numero uno per il centrocampo rossonero, dopo l'arrivo di Loftus-Cheek, e con l'accordo trovato per Pulisic diventa quello numero uno per il mercato del Diavolo in generale. Tuttosport oggi titola: "Reijnders il prescelto per la regia rossonera". La squadra di Pioli non ha solamente perso i muscoli di Tonali in questa stagione, che verranno rimpiazzati da qeulli di Loftus-Cheek, ma perderà per almeno metà della prossima (tra infortunio e Coppa d'Africa) anche il cervello di Bennacer: in questo senso, il mediano olandese dell'Az è chiaramente il favorito sulla lista del Milan e di Pioli che sono pronti a colmare le distanze con il club di Alkmaar.

La richiesta è di 25 milioni, l'offerta a oggi è di 21 più bonus: elevando qualche premio la trattativa potrebbe andare in porto.