Tuttosport titola: "Romagnoli! Urlo Milan al 91esimo"

Il quotidiano Tuttosport, in prima pagina, si sofferma sulla vittoria dei rossoneri nella sfida giocata ieri sera a San Siro. "Romagnoli! Urlo Milan al 91esimo", titola in taglio alto il noto quotidiano sportivo torinese, che aggiunge: "Eurogol del difensore: 2-1 al Genoa nel recupero della prima giornata e 4° posto". Un successo importante, quello ottenuto dalla squadra di Rino Gattuso, ora in zona Champions in coabitazione con la Lazio.