Tuttosport titola: "Schiaffo a Spadafora: 'Si può giocare!'"

"Schiaffo a Spadafora: 'Si può giocare!'". È il titolo scelto dal quotidiano Tuttosport per affrontare il tema calcio e il relativo caos scaturito dalla recenti dichiarazioni del ministro dello Sport (e non solo). Il noto giornale sportivo, sempre in prima pagina, aggiunge: "L’UEFA: 'Champions ed Europa League sicure in agosto'. Il capo dei medici: 'Ripresa certamente possibile'. Dal calcio al nuoto e al tennis, tutto lo sport contro il Ministro".