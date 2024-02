Tuttosport titola: "Senza Kjaer, ipotesi Theo centrale"

Simon Kjaer è in dubbio per la gara di domani sera alle 21, in programma a San Siro, che il Milan disputerà contro il Rennes e valevole per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Il centrale danese è reduce da una partita contro il Napoli finita prima del tempo per un problema muscolare. Ieri, come riportato QUI da MilanNews.it, le cose sono andate un pelo meglio e oggi si aspetterà un responso definitivo sulle sue condizioni. Intanto Tuttosport avanza le ipotesi di riserva: "Senza Kjaer, ipotesi Theo centrale".

Theo Hernandez potrebbe tornare al centro della difesa, dove ben ha figurato in diverse occasioni tra fine dicembre e inizio gennaio. Potrebbe essere lui il compagno di Gabbia, considerando che Thiaw potrebbe essere convocato ma non sarà ancora al meglio e Simic o Jimenez non sono inseriti nella lista Uefa.