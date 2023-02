Tuttosport titola: "Sollievo Milan: Magic Mike torna a volare"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Sollievo Milan: Magic Mike torna a volare". Ieri è arrivata un'ottima notizia da Milanello, vale a dire il ritorno in gruppo, seppur parziale, del portiere francese che potrebbe essere convocato da Pioli già per il match di domenica contro l'Atalanta. Vedremo se sarà così e nel caso se sarà subito titolare. Al momento l'unica certezza in casa rossonera è che, dopo cinque mesi di stop, non verranno corsi rischi.