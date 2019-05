Tuttosport titola: "Sorpresa Milan: sbuca Conceiçao"

Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina pone l’accento - in prima pagina - sul club rossonero, sempre a caccia del successore di Gattuso. "Sorpresa Milan: sbuca Conceiçao", titola in taglio alto il noto giornale sportivo torinese, che aggiunge: "Elliott spinge per uno straniero in panchina". Il nuovo allenatore dovrà avere una buona esperienza a livello di prima squadra e deve essere bravo nel saper gestire, lanciare e far crescere i giovani.