Tuttosport titola sul Milan: "Ciao Higuain, Piatek in 48 ore"

Punto sull'affare tra Genoa e Milan, nel taglio alto della prima pagina di Tuttosport. "Ciao Higuain, Piatek in 48 ore", è il titolo del giornale che sottolinea l'addio imminente del Pipitaal club rossonero. Alla corte di Gattuso arriverà Piatek, centravanti polacco in uscita dal grifone. L'attaccante ex Napoli e Juventus, invece, è a un passo dal Chelsea.