Tuttosport titola sul Milan: "Ibrahimovic, il rientro è imminente"

"Ibrahimovic, il rientro è imminente": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che manca davvero pochissimo per l'ufficialità del ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic. L'annuncio è atteso nei prossimi giorni. Lo svedese non dovrebbe avere un ruolo specifico nell’organigramma rossonero, ma verrà inquadrato come advisor per RedBird, magari come “consigliere speciale” proprio di Gerry Cardinale.