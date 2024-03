Tuttosport titola sul Milan: "Vittora da Diavoli... rossi"

Il Milan vince all'Olimpico contro la Lazio: 1-0 il risultato finale al termine di una partita sicuramente non bella e caratterizzata dal nervosismo in campo, che ha portato i biancocelesti a finire la partita in 8 con bene tre espulsi, qualcosa che non si vedeva dal 2012. I rossoneri, dal canto loro, non hanno rubato nulla pur non giocando una delle loro migliori partite e si portano a un solo punto di distanza dalla Juventus che domani sarà chiamata all'impegno al Maradona contro il Napoli.

Tuttosport sulla vittoria del Milan questa mattina titola così, giocando anche sulle tante espulsioni biancocelesti: "Vittoria da Diavoli... rossi". Nell'occhiello si legge: "Il Milan passa a fatica in casa della Lazio e rischia nonostante l'espulsione di Pellegrini al 12' della ripresa. Nel finale cacciati anche Marusic e Guendouzi". Nel sottotitolo vengono riportate le parole di Pioli sul futuro e sulle dichiarazioni di Cardinale: "Futuro? Non si commentano le parole della proprietà, penso solo a preparare le partite".