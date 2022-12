Tuttosport titola: "Toh, si rivede Saelemaekers. Ora Pioli ha una freccia in più"

MilanNews.it

L'edizione di questa mattina di Tuttosport ha titolato così in merito alla sfida che il Milan ha perso ieri in amichevole contro il Liverpool, elogiando un giocatore in particolare: "Toh, si rivede Saelemaekers. Ora Pioli ha una freccia in più". All'interno di una prestazione abbastanza opaca per i rossoneri, ha sicuramente brillato il belga con il 56 che ha sfruttato questa pausa per riprendersi completamente dall'infortunio e sembra essere pimpante. Non solo il bel gol ma anche la prestazione generale, soprattutto a livello di condizione fisica, è stata ottima. Il recupero di un'arma sulla fasca destra è fondamentale per Stefano Pioli.