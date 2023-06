Tuttosport titola: "Tra i centrocampisti intriga Musah"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Con Tonali verso il Newcastle e Bennacer indisponibile fino a data da destinarsi, il Milan si deve chiaramente tutelare a centrocampo. Tuttosport questa mattina fa un nuovo nome e scrive: "Tra i centrocampisti intriga Musah". Yunus Musah, 21 anni a novembre, mediano del Valencia e della nazionale americana con cui ha disputato il Mondiale in Qatar da titolare, potrebbe essere il nuovo obiettivo per il centrocampo rossonero: un colpo che sarebbe anche d'immagine per il mercato statunitense. Il giocatore è nato a New York da genitori ghanesi ma ha trascorso la sua infanzia in Veneto, dunque conoscerebbe bene anche l'ambiente italiano.

Su di lui c'è tanta concorrenza e anche un contratto che scade nel 2026.