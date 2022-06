Tuttosport titola: "Zaniolo e De Ketelaere, il Milan vuole la coppia"

Titolo suggestivo quello proposto da Tuttosport nella pagine che oggi parlano di Milan sul quotidiano piemontese. Si legge: "Zaniolo e De Ketelaere, il Milan vuole la coppia". Il profilo del calciatore della Roma, dunque, non escluderebbe il talento 2001 del Bruges: i rossoneri potrebbero tentare il doppio colpo. Zaniolo piace ma ha un costo molto elevato con i giallorossi che chiedono 60 milioni e Maldini che ne offre poco più della metà. L'arrivo del giocatore italiano non solo rinforzerebbe il reparto offensivo ma garantirebbe un nome in più per la questione delle liste Uefa. Per De Ketelaere invece il Milan lavora già con l'entourage del giocatore che sarebbe stato convinto a non guardare ad altre offerte, come quella di 30 milioni piovuta da Leicester. Il club belga chiede 40 millioni e il gioiellino sarebbe il trequartista ideale per la squadra di Pioli.