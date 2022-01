Tuttosport - Tomori out 30 giorni: ma l'obiettivo è il derby del 6 febbraio

Dopo l’operazione al ginocchio, Tomori dovrà restare ai box almeno per un mese. Come riporta Tuttosport, però, la speranza del Milan è che il difensore possa fare un recupero clamoroso come fece Franco Baresi durante il Mondiale di Usa ’94, quando rientrò dopo appena 25 giorni dall’operazione al menisco e giocò una finale strepitosa. L’obiettivo di Tomori, riferisce il quotidiano torinese, è tornare in campo nel derby del 6 febbraio.