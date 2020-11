Tuttosport - Tonali fatica: il Milan si aspetta tanto da lui

Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina pone l’accento su Tonali, dopo la deludente prestazione offerta contro il Lille. Il Milan si aspetta tanto dall’ex Brescia, il quale - si legge - deve sfruttare ogni singola occasione per fare meglio e convincere Pioli. Sandro sta facendo fatica e non ha ancora trovato la sua esatta posizione in campo. Con Corini giocava in un centrocampo a tre, lui pensava a costruire, gli altri a correre. Con Pioli deve anche "distruggere". Insomma, poche geometrie e tanto sacrificio: lo richiede un modulo che, per sopportare quattro giocatori offensivi, deve per forza far pedalare e tanto chi resta dietro.