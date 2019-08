Tuttosport - Torino, accelerata per Laxalt: oggi l'incontro

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, oggi a Milano è previsto un incontro tra il Milan, il Torino e Ariel Krasouski, agente di Diego Laxalt, per far decollare la trattativa Diego Laxalt. Un'operazione che sembrava congelata e che ha ripreso forza per varie ragioni, tra gli obiettivi sfumati e l'infortunio di Ansaldi. Il Torino potrebbe ereditare la formula con cui il Milan si era accordato con l'Atalanta, ovvero prestito con diritto di riscatto (tra i 12 e i 14 milioni) destinato a diventare obbligo dopo una serie di obiettivi. Per quanto riguarda lo stipendio, l'uruguaiano potrebbe accettare una proposta da 1.5 milioni di euro.