Taglio basso di Tuttosport per il Torino, alla ricerca di rinforzi sul mercato. I granata stanno infatti valutando la giusta strategia per arrivare a Patrick Cutrone, che potrebbe essere in uscita dal Milan. Intanto è stato effettuato il controriscatto di Kevin Bonifazi, lo scorso anno alla SPAL e uno dei difensori più promettenti della Serie A.