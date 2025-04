Tuttosport: "Tutto Maignan: fischi e applausi dopo la paura"

Tuttosport in edicola stamattina all'indomani di Udinese-Milan 0-4 titola così: "Tutto Maignan: fischi e applausi dopo la paura". Dopo gli insulti razzisti dell'anno scorso e il duro comunicato della curva bianconera alla vigilia del match, c'era un po' di preoccupazione per l'accoglienza da parte del pubblico friulano per Mike Maignan. Il francese è stato fischiato per tutta la partita, ma nel momento in cui è stato costretto ad uscire dal campo in barella dopo un duro scontro con Jimenez (trauma cranico per il portiere) il pubblico presente allo stadio gli ha riservato una forte applauso.

Dopo la partita, Sergio Conceiçao ha voluto complimentarsi con i tifosi dell'Udinese. Ecco le sue parole a Sky: "Due tre cose che ho visto mi hanno impressionato. La preoccupazione per due uomini che sono in difficoltà e ho sentito il pubblico applaudire: devo fare i complimenti ai tifosi dell'Udinese. Loro hanno fischiato il giocatore, ma poi, quando c'è qualcosa sull'uomo, lo hanno applaudito; è un gesto incredibile, che non ho mai visto in 40 anni di calcio. Complimenti a loro. Mike è in ospedale e farà i suoi esami. È stato un gesto molto bello".