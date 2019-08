Tuttosport - Una formazione senza nuovi acquisti verso l'inizio del campionato

L'edizione odierna di Tuttosport si concentra sulla situazione in casa rossonera, facendo notare come, in questo precampionato, siano stati utilizzati quasi esclusivamente giocatori che già facevano parte del Milan di Gattuso. Theo Hernandez si è infortunato, Krunic è stato fin qui bloccato da un problema muscolare e ha giocato poco (a Udine sarà al massimo in panchina), Duarte è stato utilizzato per una manciata di minuti a Cesena, mentre Leao ha debuttato in Kosovo e ha ancora tanta strada da fare. Bennacer, ultimo ad aggregarsi in rosa, non è stato convocato per l'amichevole di sabato ed è difficile che, dopo una sola settimana di allenamenti, possa giocare titolare alla Dacia Arena.