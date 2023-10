Tuttosport vede già Milan-Juve: "Squalificati e Champions: gli assi anti-Milan di Max"

Il rientro dalla sosta sarà con il botto: a San Siro si incontreranno Milan e Juventus. Oggi Tuttosport, a poco meno di due settimane dalla sfida, inizia già a pensare al big match individuando, quali potrebbero essere i punti a sfavore dei rossoneri che andrebbero a vantaggio della Juventus, squadra di Torino città da cui proviene anche il quotidiano. Il titolo recita: "Squalificati e Champions: gli assi anti-Milan di Max".

Il Milan sarà sicuramente svantaggiato a causa dell'assenza di due leader tecnici e morali come Maignan e Theo che saranno squalificati. In più Pioli avrà da gestire una settimana che continuerà in casa del Psg e si concluderà al Maradona contro il Napoli: i rossoneri dovranno perciò centellinare le energie e forse anche gli uomini.