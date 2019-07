Tuttosport - Veretout-Milan, si tratta ancora: c'è anche il nodo ingaggio

L’incontro tra la Roma e la Fiorentina per Veretout non ha dato frutti. Il Milan, dunque, come riporta Tuttosport, torna a sperare per il centrocampista francese. LDa Firenze chiedono 25 milioni cash, senza l’inserimento di contropartite. I rossoneri, comunque, non possono celebrare a tutti gli effetti il sorpasso sui giallorossi. C’è sempre il nodo ingaggio, infatti, che pende a favore del club romanista: la Roma avrebbe offerto 3 milioni a Veretout, mentre il Milan non andrebbe oltre i 2.5 milioni.