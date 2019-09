In vista del derby di domani sera contro l'Inter, Marco Giampaolo sembra avere un grande dubbio in mezzo al campo: come riporta questa mattina Tuttosport, infatti, Lucas Biglia e Ismael Bennacer sono in ballottaggio per una maglia da titolare in cabina di regia. A completare la mediana milanista dovrebbero esserci Kessie e Calhanoglu.