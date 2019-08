Tuttosport - Verso l'albero di Natale contro il Brescia

Tuttosport, oggi in edicola, parla del possibile cambio modulo in vista della sfida col Brescia. L'ipotesi più accreditata è il 4-3-2-1, ovvero il cosiddetto "Albero di Natale", sistema di gioco con cui i rossoneri hanno vinto l'ultima Champions League. Alle spalle di Piatek dovrebbero esserci Suso e Calhanoglu, mentre a centrocampo potremmo vedere il trio Kessie-Bennacer-Paquetà, con l'algerino al probabile esordio dal primo minuto con la maglia rossonera. Da non scartare anche la possibilità 4-3-3, con Leao e Suso ai lati di Piatek, ma per Giampaolo vorrebbe dire rinnegare due mesi di lavoro.