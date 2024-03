Tuttosport - Verso l'Europa League: le possibili scelte di Pioli a Praga

In vista della sfida di giovedì in casa dello Slavia Praga, valida per il ritorno degli ottavi di Europa League, Stefano Pioli farà alcuni cambi nella formazione iniziale rispetto all'ultimo match di campionato contro l'Empoli: in attacco, ci sarà il ritorno in campo dal primo minuto sia di Leao che di Giroud, mentre a destra spazio ad uno tra Pulisic e Chukwueze.

Novità anche a centrocampo dove ci sarà il rientro da titolare di Adli, il quale dovrebbe fare coppia con Reijnders. In difesa, invece, potrebbe trovare nuovamente spazio Tomori, questa volta accanto a Gabbia e non a Thiaw come domenica contro l'Empoli. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport.