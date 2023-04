Tuttosport verso la Roma: "Per Florenzi primo ritorno a casa"

MilanNews.it

La gara tra Roma e Milan che si giocherà il prossimo sabato avrà sicuramente un sapore speciale per Alessandro Florenzi. Tuttosport questa mattina, infatti, titola: "Per Florenzi primo ritorno a casa". Si tratta infatti della primissima volta che il laterale ex Roma tornerà all'Olimpico per sfidare il suo passato: l'anno scorso quando il Milan fece visita ai giallorossi era out per infortunio. Questo sabato, invece, Florenzi dovrebbe partire dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso.