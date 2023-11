Tuttosport - Verso Lecce-Milan: in mezzo al campo ballottaggio Krunic-Musah

In vista del match di domani pomeriggio in casa del Lecce, Stefano Pioli ha un solo dubbio di formazione: in mezzo al campo, infatti, sono in ballottaggio per una maglia da titolare Rade Krunic e Yunus Musah. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che aggiunge che a completare il reparto di centrocampo saranno ancora una volta Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek.