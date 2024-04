Tuttosport - Verso Milan-Lecce: Tomori sicuro titolare, ballottaggio Calabria-Florenzi a destra

Secondo quanto riferisce Tuttosport, in vista dalla gara casalinga di domani contro il Lecce (calcio d'inizio alle 15), Stefano Pioli ha qualche dubbio in difesa: gli unici sicuri di un posto in campo dal primo minuto sono Theo Hernandez a sinistra e Fikayo Tomori, che poi sarà squalificato giovedì in Europa League contro la Roma nell'andata dei quarti di finale, in mezzo. Al fianco dell'inglese ci sono tre giocatori per una maglia da titolare: Malick Thiaw, Matteo Gabbia e Simon Kjaer, con quest'ultimo che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo a Milanello.

Sfida aperta anche sulla fascia destra dove c'è il solito ballottaggio tra Davide Calabria e Alessandro Florenzi. La sensazione, sempre secondo Tuttosport, è che chi giocherà domani dal primo minuto non sarà poi titolare giovedì in Europa League contro la Roma.