Tuttosport - Verso Milan-Salernitana: possibile turno di riposo per Giroud, Tonali e uno tra Thiaw e Tomori. I possibili sostituti

Come riferisce questa mattina Tuttosport, lunedì contro la Salernitana, Stefano Pioli potrebbe far riposare qualche titolare, come per esempio Olivier Giroud, Sandro Tonali e uno tra Malick Thiaw e Fikayo Tomori: in attacco, Ibrahimovic spera in una maglia da titolare, ma dovrà battere la concorrenza di Rebic e soprattutto Origi. In mezzo al campo, la coppia dovrebbe essere quella composta da Bennacer e Krunic, mentre in difesa Kjaer dovrebbe tornare a giocare dal primo minuto.