Tuttosport verso Milan-Tottenham: "Per Giroud è come un derby"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Per Giroud è come un derby": titola così questa mattina Tuttosport in vista di Milan-Tottenham di domani sera. Il francese, che guiderà l'attacco rossonero, ha giocato tante volte contro gli Spurs quando vestiva le maglia di Arsenal e Chelsea. Ritroverà anche Antonio Conte, che lo ha allenato a Stamford Bridge e lo voleva anche all'Inter.