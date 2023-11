Tuttosport verso Milan-Udinese: "Pioli sorride: torna Loftus-Cheek"

In vista di Milan-Udinese di domani sera, Tuttosport titola così questa mattina: "Pioli sorride: torna Loftus-Cheek". Il centrocampista inglese è tornato ieri ad allenarsi in gruppo e dunque sarà tra i convocati di Stefano Pioli per la sfida casalinga contro i friulani. L'ex Chelsea non sarà titolare, ma partirà inizialmente dalla panchina.