Tuttosport - Verso Udinese-Milan: Castillejo avanti, ma occhio a Leao

Castillejo è in vantaggio nel ballottaggio con Leao in vista di Udinese-Milan. Come riporta Tuttosport, il giovane portoghese ha smaltito il lieve problema fisico che lo ha colpito prima dell’amichevole con il Cesena e in allenamento fa vedere grandi cose. Tuttavia, lo spagnolo ha avuto più tempo a disposizione per apprendere i meccanismi di Giampaolo. Il tecnico potrebbe affidarsi a lui per la prima di campionato a Udine, ma occhio a Leao.