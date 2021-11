U21, Niolato allarga il gruppo: spicca la chiamata di Pellegri

Il c.t. dell’Under 21, Paolo Nicolato, lo aveva annunciato: il gruppo ha bisogno di essere ampliato. Ed è proprio in quest’ottica, osserva La Gazzetta dello Sport, che vanno lette le convocazioni per l’amichevole di martedì prossimo contro la Romania. Il nome che spicca tra i giocatori convocati, è quello di Pietro Pellegri, giovane attaccante in forza al Milan che sta faticando a trovare spazio in rossonero. L’ex Genoa, esattamente un anno fa, esordiva in Nazionale A nell’amichevole con l’Estonia, e già nel 2018 era stato chiamato da Mancini (salvo dover rinunciare per infortunio).