Uefa, Tuttosport: "Milan sospeso, Toro imbufalito"

L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, in prima pagina, si sofferma sulle vicende del club milanista, dopo il "non verdetto" arrivato ieri da Nyon, che ha di fatto sorpreso un po' tutti. "Milan sospeso, Toro imbufalito", titola il noto quotidiano sportivo torinese, che aggiunge: "L’Uefa aspetta il Tas, per adesso rossoneri in Europa". Sempre in taglio alto si parla anche di mercato: "Buffon, Psg addio. Gigio verso Parigi". Attenzione, dunque, ai possibili movimenti in uscita: "Gigi non rinnova, Donnarumma può sostituirlo".