Ufficiale Boban, Tuttosport titola: "Per il Milan addio Fifa"

Da ieri è ufficiale: Boban è un nuovo dirigente rossonero. Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina si sofferma in prima pagina sul ritorno in Italia del manager croato: "Per il Milan addio Fifa", titola il noto giornale sportivo riportando alcune dichiarazioni di Zvone, che sarà a "capo dell’area sportiva con Maldini direttore tecnico”. Capitolo allenatore: "Giampaolo, accordo fatto", scrive Tuttosport di spalla.