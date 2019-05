"La notte del giudizio". È il titolo scelto da Tuttosport per descrivere il 38esimo turno di campionato. "Ultima giornata, ultimi verdetti", scrive in prima pagina il noto quotidiano sportivo torinese, che poi aggiunge in taglio alto: "Atalanta, Inter, Milan e Roma per l’Europa, Empoli, Fiorentina e Genoa per la salvezza. E all’Olimpico brividi per il saluto del popolo giallorosso a capitan De Rossi".