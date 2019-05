Ultimi verdetti, il Corriere dello Sport: "Tutto in una notte"

Anche il Corriere dello Sport dedica l’apertura agli ultimi verdetti del campionato. Tutto in una notte, titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge, sempre in prima pagina: "Champions e salvezza: in 90 minuti sette club si giocano la stagione". Per quanto riguarda la corsa al terzo-quarto posto, il Corriere scrive: "L’Inter alla svolta: deve battere l’Empoli e accogliere Conte per il nuovo ciclo. Il Milan a Ferrara può ancora sperare. L’Atalanta per la storia: se la gioca col Sassuolo".