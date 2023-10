Un altro 0-0 in Champions, la Gazzetta: "L'euro Milan non segna"

Dopo il secondo 0-0 consecutivo in Champions League per i rossoneri, la Gazzetta dello Sport questa mattina ha commentato così: "L'euro Milan non segna". Nel sottotitolo poi si legge: "Altri rimpianti dopo quelli con il Newcastle: Giroud sbaglia, i rossoneri hanno avuto la gara in mano nella ripresa".

Così come all'esordio continentale di due settimane fa al Milan è mancato il cinismo nei pressi della porta, con almeno tre - se non di più - occasioni gigantesche che non sono state convertite in rete. Dopo un primo tempo compassato, l'ingresso di Adli e lo spostamento di Reijnders un pochino più avanti ha garantito il controllo della gara: anche per questo ci sono più rimpianti.