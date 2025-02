Un attacco tutto nuovo. Il CorSport: "Milan, poker d'assalto"

Il calciomercato invernale ha regalato a Sergio Conceiçao un attacco tutto nuovo. Salutato Morata, il Milan ha messo a disposizione dell'allenatore portoghese giocatori di prospettiva e qualità come Joao Felix e Santiago Gimenez, che si sono subito messo in mostra in occasione del loro debutto con la maglia rossonera mercoledì in Coppa Italia.

Adesso l'allenatore portoghese avrà l'arduo compito di decidere chi tra questi due, Rafael Leao e Christian Pulisic, lasciare fuori ogni domenica. Potrebbe darsi, però, che Conceiçao possa non fare a meno di nessuno, come lasciato intendere questa mattina anche da Il Corriere dello Sport, che ha titolato "Milan, poker d'assalto", visto che l'intenzione del tecnico di Coimbra è proprio quella di sfruttare tutti e quattro gli attaccanti insieme. Da capire però se questa soluzione sarà possibile.