Un nuovo nome per la fascia sinistra, Tuttosport: "Mossa Milan per Cambiaso"

© foto di www.imagephotoagency.it

Riportato ieri da Sky, oggi Tuttosport scrive di un nuovo nome per la fascia sinistra come vice Theo Hernandez: "Mossa Milan per Cambiaso". Andrea Cambiaso, ultimo anno in prestito al Bologna, sarebbe finito nel mirino del club di via Aldo Rossi ma la Juventus, proprietaria del cartellino, lo valuta addirittura 25 milioni. Sondaggi rossoneri anche per Luca Pellegrini, altro giocatore della Juventus: per lui da Torino si accontenterebbero anche di 15 milioni.