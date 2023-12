Un trio per cambiare marcia, la Gazzetta: "Pioli vuole il vero Milan"

La Gazzetta dello Sport questa mattina titola così in merito alla sfida contro il Frosinone di questa sera: "Pioli vuole il vero Milan". I rossoneri e Stefano Pioli soprattutto sono chiamati cambiare marcia che negli ultimi due mesi è stata bassissima e povera di risultati. Per questo la rosea sottolinea come il tecnico rossonero si affiderà in particolare a tre giocatori.

Scrive ancora la Gazzetta: "Tre per la svolta. Tomori d'acciaio, il riscatto di Theo, i gol di Chukwueze". Sono questi tre gli uomini in cui Pioli ripone le speranze. Tomori è l'unico difensore rimasto (ancora) in piedi nella tempesta di infortuni e dovrà guidare il reparto con un rinnovato spirito di leadership. Theo Hernandez sta vivendo un inizio di stagione sotto tono, nonostante qualche squillo, e c'è bisogno che faccia la differenza soprattutto in assenza di Leao. E poi c'è Samu Chukwueze che ha trovato finalmente il primo gol e ora deve confermarlo con la continuità di prestazione.