Under 21, Corriere della Sera: "Follia Tonali: espulso"

Debutto amaro per l'Italia Under 21 nel girone che porta alla fase finale dell’Europeo. A Celje, in Slovenia, i ragazzi del c.t. Nicolato vanno in vantaggio con un bel gol di Scamacca nel primo tempo, ma poi subiscono il pareggio della Repubblica Ceca nella ripresa. Come riporta il Corriere della Sera, il pari scatena la reazione azzurra, con Tonali che si fa cacciare (rosso diretto) per aver calpestato il ginocchio di un avversario a terra. Una vera e propria follia, quella del centrocampista del Milan. Nel recupero, infine, viene espulso anche Marchizza per doppia ammonizione.