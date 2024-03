Verso Fiorentina-Milan, CorSera: "L’ultima missione di Giroud. Problemi nel volo per Firenze"

In vista di Fiorentina-Milan di stasera, il Corriere della Sera titola così sui rossoneri: "L’ultima missione di Giroud. Problemi nel volo per Firenze". Il Diavolo punta a blindare il secondo posto e in attacco Stefano Pioli si affiderà ancora una volta ad Olivier Giroud che non segna da quattro partite in campionato e che vuole chiudere al meglio la stagione prima di salutare il Milan e di andare a giocare in Mls al Los Angeles FC.

La trasferta della squadra milanista non è però partita nel migliore dei modi: a causa di un problema tecnico, infatti, il volo con a bordo i rossoneri è stato costretto a tornare a Malpensa subito dopo il decollo. Trovato un nuovo aereo, il Milan è ripartito e ha raggiunto Firenze con tre ore di ritardo.