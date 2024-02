Verso Frosinone-Milan, Gazzetta: "Bennacer in gruppo. Pioli non cambia la squadra"

In vista della trasferta di domani del Milan sul campo del Frosinone, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Bennacer in gruppo. Pioli non cambia la squadra". Ottime notizie ieri a Milanello con il ritorno in gruppo del centrocampista algerino che è quindi recuperato per la sfida contro la formazione di Di Francesco. L'ex Empoli non partirà titolare, anche perchè Pioli è intenzionato a mettere di nuovo in campo lo stesso undici delle ultime tre partite.

Questa, dunque, la probabile formazione del Milan secondo la Rosea: Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.