Verso Genoa-Milan, la Gazzetta in apertura: "Diavolo da duri con Fullkrug"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina in vista di Genoa-Milan: "Diavolo da duri con Fullkrug". Oggi inizierà il ritiro dei rossoneri a Milanello che devono uscire dal momento difficile e vincere le ultime due partite di questo campionato per avere la certezza di andare in Champions League. Per la trasferta di Genova, Max Allegri dovrà fare a meno dell'infortunato Modric e degli squalificati Leao, Saelemaekers e Estupinan.
Il livornese ha invece recuperato Pulisic che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver saltato l'ultima sfida contro l'Atalanta per un fastidio muscolare al gluteo. L'americano partirà comunque inizialmente dalla panchina e la coppia d'attacco titolare dovrebbe essere quella composta da Nkunku e Fullkrug.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan