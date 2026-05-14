Verso Genoa-Milan, la Gazzetta in apertura: "Diavolo da duri con Fullkrug"

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In vista della prossima gara contro il Genoa, Allegri dovrebbe dare una nuova chance in attacco a Niclas Fullkrug che farà coppia con Nkunku. Leao no sarà invece a disposizione in quanto sarà squalificato

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina in vista di Genoa-Milan: "Diavolo da duri con Fullkrug". Oggi inizierà il ritiro dei rossoneri a Milanello che devono uscire dal momento difficile e vincere le ultime due partite di questo campionato per avere la certezza di andare in Champions League. Per la trasferta di Genova, Max Allegri dovrà fare a meno dell'infortunato Modric e degli squalificati Leao, Saelemaekers e Estupinan.

Il livornese ha invece recuperato Pulisic che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver saltato l'ultima sfida contro l'Atalanta per un fastidio muscolare al gluteo. L'americano partirà comunque inizialmente dalla panchina e la coppia d'attacco titolare dovrebbe essere quella composta da Nkunku e Fullkrug.