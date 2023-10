Verso Genoa-Milan, la Gazzetta titola: "Chukwueze per il riscatto. Spazio a Florenzi"

In vista di Genoa-Milan di domani sera, La Gazzetta dello Sport titola così: "Chukwueze per il riscatto. Spazio a Florenzi". A Marassi, Stefano Pioli farà un po' di turnover, con tre novità rispetto a Dortmund praticamente sicure: in difesa a destra ci sarà Alessandro Florenzi al posto di Davide Calabria, in mezzo al campo Yacine Adli tornerà titolare, mentre in avanti avrà una nuova chance Samuel Chukwueze, il quale deve ancora esplodere in rossonero.