Verso Genova, Tuttosport: "Il Milan corre ai ripari"

Contro il Genoa si cambia... ancora. Come riporta Tuttosport, Giampaolo è intenzionato a inserire uomini freschi. Il tecnico potrebbe rilanciare gli uomini di esperienza in grado di reggere le pressioni di una sfida così importante (Rodríguez e Biglia, per esempio), ma potrebbe anche lanciare alcuni giocatori che, fin qui, hanno avuto poco spazio ma che scalpitano per dare il loro contributo. Tra questi ci sono Paquetà, Bonaventura e Rebic, oltre a Leao, titolare nelle ultime due gare di campionato.