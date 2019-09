Sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola questa mattina trova spazio anche il derby di Milano di domani sera: "San Siro, si alzano i muri" è il titolo scelto del quotidiano che mette in risalto l'ottimo rendimento delle difese di Milan e Inter che sono le migliori in questa Serie A con una sola rete subita nelle prime tre giornate.