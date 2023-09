Verso il derby, il QS titola: "Milan e Inter in vetta ballando sulle punte"

vedi letture

Milan e Inter si apprestano a giocare il derby, alla ripresa, da prime in classifica. “In vetta ballando sulle punte”, esordisce il Quotidiano Sportivo in prima pagina sulle milanesi. Gli attaccanti stanno facendo la differenza, e cresce così la febbre per la stracittadina, in arrivo dopo la sosta, tra due squadre che meglio non potevano cominciare il proprio campionato.