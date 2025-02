Verso il derby, Tuttosport in prima pagina: "Milano, come fuma il sigaro..."

In vista del derby di Milano di questa sera, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Milano, come fuma il sigaro...". Alle 18 di oggi è in programma la terza stracittadina milanese della stagione in un'atmosfera infuocata: da una parte c'è Sergio Conceiçao e le tante voci di tensioni interne allo spogliatoio milanista, dall'altra c'è Simone Inzaghi e la sua Inter che sono alla ricerca di una rivincita dopo la sconfitta contro il Milan ad inizio gennaio nella finale di Supercoppa Italiana.

Nelle file rossonere, che ieri hanno chiuso l'acquisto dal Feyenoord di Santiago Gimenez e ora puntano a prendere anche Joao Felix dal Chelsea, ci sarà il debutto assoluto in maglia del Diavolo di Kyle Walker, anche lui arrivato a Milanello in questa finestra di mercato invernale. In avanti spazio ai soliti Pulisic e Leao con stavolta Abraham come centravanti visto che Morata è stato ceduto al Galatasaray.