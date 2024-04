Verso il Lecce, la Gazzetta: "Riecco Theo, Bennacer c'è: pronto a fare il trequartista"

Fra tre giorni, sabato 6 aprile, il Milan torna in campo in Serie A contro il Lecce. La partita è in programma a San Siro e si disputerà alle 15: una gara che proietterà i rossoneri verso i quarti di finale di andata di Europa League contro la Roma. Questa mattina la Gazzetta dello Sport comincia a fare il punto degli uomini che Stefano Pioli avrà a disposizione contro i pugliesi e titola così: "Riecco Theo, Bennacer c'è: pronto a fare il trequartista". Nel sottotitolo viene approfondito il tema dei recuperi ma anche delle assenze: "Per il Lecce Pioli ritroverà il terzino ma dovrà sostituire Loftus-Cheek, fuori per squalifica: l'algerino avanzerà dietro alle punte".

Ma non sono le uniche novità o recuperi che si vedranno a San Siro nel fine settimana. La rosea aggiunge anche che in campo, in mezzo al campo, si rivedrà Yacine Adli: con Bennacer che sarà avanzato di posizione, tocca al francese occupare la zona mediana, in coppia con Tijjani Reijnders che è tornato a esprimersi su livelli interessanti. D'altra parte dovrebbero essere recuperati anche due giocatori ai box: sia Pobega che Kjaer hanno lavorato individualmente ieri a Milanello e sarebbero pronti a tornare a disposizione del tecnico rossonero per questo fine settimana. Il centrocampista manca da dicembre.