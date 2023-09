Verso Inter-Milan, il QS titola: "Zhang-Cardinale: sarà anche un derby tra presidenti"

Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così su Inter-Milan di sabato: "Zhang-Cardinale: sarà anche un derby tra presidenti". C'è grande attesa a Milano per quello che succederà sul campo di San Siro, ma sarà un bel confronto anche sugli spalti, dove ci sono due proprietari che gestiscono i due club in maniera completamente diversa.